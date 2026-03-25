В Москве состоялась премьера фантастической комедии «Космическая собака Лида»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

24 марта в Москве в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фантастической комедии КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА.

Фильм зрителям представили продюсеры Сергей Сельянов, Павел Буря и Алексей Казаков, режиссер Сангаджиев, актеры Саша Бортич, Юлия Пересильд, Данила Харенко, Евгений Стычкин, Алексей Макаров, Ольга Науменко, а также другие члены съемочной группы.

Гостями премьеры стали Аглая Тарасова, Ирина Старшенбаум, Любовь Аксенова, Юрий Быков, Мария Александрова, Софья Карпунина, Ян Гэ, Петр Федоров, Мария Миногарова, Александр Горчилин, Любовь Аксенова, Андрей Золотарев, Михаил Врубель, Маш Милаш, Алина Насибулина, Ольга Сутулова и многие другие.

КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА выйдет в прокат уже с 26 марта.

Фото: Анна Темерина, Максим Кашин

25.03.2026