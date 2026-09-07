В Москве состоялась премьера мультфильма «Край чудес»
Фоторепортаж из Московского дворца пионеров
5 сентября в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах состоялась светская премьера мультфильма КРАЙ ЧУДЕС.
С приветственным словом к залу обратились режиссер, сценарист и продюсер мультфильма Денис Чернов, а также соавтор сценария и продюсер Татьяна Белова.
Гостями мероприятия стали Ольга Дибцева, Владимир Селиванов, Надежда Ручка, Анастасия Калашникова, Катерина Кейру, Екатерина Копанова, Илья Антоненко, Евгения Ахременко, Данила Харенко и другие.
КРАЙ ЧУДЕС выйдет в прокат с 10 сентября.
Фото: Екатерина Гусева
07.09.2026