В Москве состоялась премьера драмы «Красавица»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

12 февраля в Москве в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма КРАСАВИЦА – основанной на реальных событиях вдохновляющей истории о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года. В широкий прокат картина с Юлией Пересильд, Славой Копейкиным, Виктором Сухоруковым, Стасей Милославской, Иваном Добронравовым и Марией Ароновой (голос Красавицы) выходит 19 февраля

Гостями премьеры стали: Федор Добронравов, Юлия и Мария Бордовских, Дмитрий Хрусталев, Юлия Александрова, Егор Ушаков, Гевонд Андреасян, Светлана Брюханова, Михаил Гурай, Мария Камова, Катя Кабак, Лаура Кемстач, Люси Пылаева, Галина Стрижевская, Евгений Сангаджиев, Владимир Селиванов, Леон Кемстач, Александр Новиков, Анастасия Вознюк, Анна Ещенко, Гавриил Гордеев и другие.

Картину зрителям представили режиссер Антон Богданов, актеры Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Иван Добронравов, Виктор Добронравов, Полина Айнутдинова, Елисей Чучилин и съемочная группа фильма.

Фото: пресс-служба компании «Вольга»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

13.02.2026