В Москве состоялась светская премьера сериала «Красные линии»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный

16 мая в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера сериала «Красные линии».

Первым зрителям проект представили исполнители главных ролей Полина Гагарина, Илья Любимов, Александра Флоринская, Ростислав Бершауэр, генеральный продюсер и автор идеи Алексей Троцюк, режиссер Гамлет Дульян и съемочная группа сериала.

В числе гостей премьеры оказались Ирена Понарошку, Сабина Ахмедова, Денис Шведов, Ксения Теплова, Асия, Кристина Каширина, Екатерина Кучма, Михаил Тройник и другие.

Первые две серии проекта уже дебютировали в онлайн-кинотеатре Start.

Фото: пресс-служба Start

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17.05.2024