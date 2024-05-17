В Москве состоялась светская премьера сериала «Красные линии»
Фотоотчет из кинотеатра «Художественный
16 мая в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера сериала «Красные линии».
Первым зрителям проект представили исполнители главных ролей Полина Гагарина, Илья Любимов, Александра Флоринская, Ростислав Бершауэр, генеральный продюсер и автор идеи Алексей Троцюк, режиссер Гамлет Дульян и съемочная группа сериала.
В числе гостей премьеры оказались Ирена Понарошку, Сабина Ахмедова, Денис Шведов, Ксения Теплова, Асия, Кристина Каширина, Екатерина Кучма, Михаил Тройник и другие.
Первые две серии проекта уже дебютировали в онлайн-кинотеатре Start.
Фото: пресс-служба Start
17.05.2024