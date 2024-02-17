В Москве прошла премьера сериала «Красный 5»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

16 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера шпионской экшн-комедии онлайн-кинотеатра Premier «Красный 5».

На красной дорожке появились создатели и актеры сериала – режиссер Евгений Шелякин, актеры Денис Шведов, Егор Дружинин, Юлия Зимина, Мария Лисовая, Надежда Жарычева, Александр Яцко, Андрей Пынзару, Татьяна Храмова, Кирилл Фролов и многие другие.

Премьерный показ в зале открылся сюрпризом для зрителей – с потолка на тросах прямо на сцену кинотеатра спустились Денис Шведов и заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, чтобы представить проект.

«Красный 5» дебютирует в онлайн-кинотеатре с 22 февраля.

Фото: пресс-служба Premier

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17.02.2024