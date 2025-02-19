В Москве прошла премьера детективного экшна «Красный шелк»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

18 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера детективного экшена КРАСНЫЙ ШЕЛК.

Фильм зрителям представили режиссер Андрей Волгин, продюсер Вадим Быркин, а также исполнители главных ролей – Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Гоша Куценко, Светлана Чуйкина, Жаргал Бадмацыренов и китайские актеры Ханьи Чжэн, Хуан Хаонань и Ян Цзыхуа.

Гостями показа стали Федор Бондарчук, Александр Петров, посол Китайской Народной Республики Чжан Ханьхуэй, Максим Матвеев, Иван Добронравов, Алена Свиридова, Алексей Немов, Елизавета Адаменко, Татьяна Струженкова, Владимир Канухин и многие другие.

Картина выйдет в широкий прокат уже 20 февраля.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

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19.02.2025