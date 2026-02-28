В Москве состоялась премьера фильма «К себе нежно»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

27 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера картины К СЕБЕ НЕЖНО – экранизации одноименного бестселлера Ольги Примаченко.

Проект зрителям представили режиссер Иван Китаев, креативный продюсер и автор сценария Дарья Грацевич, продюсеры Ольга Филипук, Евгений Капьев, Владимир Маслов, актеры Карина Разумовская, Ольга Медынич, Людмила Артемьева, Леонид Бичевин, Пелагея Невзорова, Алиса Конашенкова, Александра Велескевич, Елена Махова, Василий Бриченко, певица Мари Краймбрери, а также автор оригинальной книги.

Гостями премьерного показа стали Марьяна Спивак, Ника Жукова, Дмитрий Чеботарев, Лиза Климова, Софья Лебедева, Влада Лукина, Софья Аржаных, Анна Завтур, Алина Ланина, Мария Давитая, Алиса Кот, Егор Шип и другие.

К СЕБЕ НЕЖНО выйдет в прокат с 5 марта.

Фото: Максим Кашин, Ира Полярная, Вова Поло

