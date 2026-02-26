В Москве прошла премьера драмы «Кутюр»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
25 февраля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера драмы КУТЮР с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем в главных ролях.
Гостями мероприятия стали Мария Зайцева, Александр Анатольевич, Ирина Безрукова, Татьяна Геворкян, Лянка Грыу, Павел Харланчук, Валерия Шкирандо, Константин Анисимов, Екатерина Шумакова, Софья Донианц и многие другие.
КУТЮР вышел в российский прокат сегодня, 26 февраля.
Фото: пресс-служба Capella Film
26.02.2026