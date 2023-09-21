В Москве прошла премьера сериала «Лада Голд»

Фотоотчет из ресторана «Яръ»

20 сентября в московском ресторане «Яръ» прошла премьера сериала «Лада Голд» с дресс-кодом «криминальная сходка».

Центром внимания стала настоящая позолоченная Лада, припаркованная у входа в ресторан – автомобиль подарили актеру сериала Эльдару Калимулину по случаю его 30-летия.

Проект зрителями представили режиссер Никита Власов, сценарист Егор Чичканов и актеры Эльдар Калимулин, Роман Евдокимов, Стася Милославская, Анна Богомолова, Катя Кабак, Марина Зудина, Евгений Сангаджиев, Аскар Ильясов, Иван Фоминов, Егор Абрамов.

Гостями премьеры стали Саша Бортич, Иван Добронравов, Марина Васильева, Анна Чурина, Витя АК, Ася Резник, Владимир Канухин, Анфиса Черных и другие.

Фото: пресс-служба «Иви»

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21.09.2023