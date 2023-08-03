В Москве прошла премьера мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

2 августа в кинотеатре «Октябрь» состоялась масштабная светская премьера первого полнометражного фильма, в основе которого знаменитый одноименный мультсериал – ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ.

Картину первым зрителям и звездным гостям представили – генеральный директор компании «Экспонента Фильм» Юлия Муравова, исполнители песен Дора и FEDUK, а также официальный голос Леди Баг в России – Дарья Фролова. «Я очень люблю этот проект, и для меня большая радость снова озвучить Маринетт после стольких лет работы над сериалом. И еще я рада, что российский зритель сможет увидеть новый фильм в официальном дубляже» – сказала она со сцены.

Несмотря на активный отпускной сезон, первыми фильм приехали посмотреть многочиленные звёздные гости с семьями. На красной (в горошек!) ковровой дорожке появились – Пелагея, Елена Кулецкая, Сергей Лукьяненко, Тата Бондарчук, Катя Кабак, Андрей Батт, Анна Пескова, Анна Рыцарева, Анна Цуканова-Котт, Василий Соловьев, Ева Смирнова, Ольга Якубович, Настя Кош, Ярослава Дегтярева, Даяна Брют, Таша Белая и многие другие.

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03.08.2023