В Москве состоялась премьера фильма «Лед 3»
Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»
13 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма ЛЕД 3.
На сцене картину представила команда картины во главе с продюсерами Федором Бондарчуком, Антоном Златопольским, а также авторами идеи и продюсерами кинокомпании «Водород» Михаилом Врубелем и Александром Андрющенко.
Гостями премьеры стали Виктория Исакова, Сергей Шакуров, Анфиса Черных, Анна Цуканова-Котт, Наталья Земцова, Вита Корниенко, Владимир Маркони, Леонид Ярмольник, Сергей Новосад, Анастасия Талызина, Яна Енжаева и многие другие.
Заключительная часть франшизы вышла в прокат уже сегодня – в День всех влюбленных.
Фото: Анна Темерина
14.02.2024