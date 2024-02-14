В Москве состоялась премьера фильма «Лед 3»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

13 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма ЛЕД 3.

На сцене картину представила команда картины во главе с продюсерами Федором Бондарчуком, Антоном Златопольским, а также авторами идеи и продюсерами кинокомпании «Водород» Михаилом Врубелем и Александром Андрющенко.

Гостями премьеры стали Виктория Исакова, Сергей Шакуров, Анфиса Черных, Анна Цуканова-Котт, Наталья Земцова, Вита Корниенко, Владимир Маркони, Леонид Ярмольник, Сергей Новосад, Анастасия Талызина, Яна Енжаева и многие другие.

Заключительная часть франшизы вышла в прокат уже сегодня – в День всех влюбленных.

Фото: Анна Темерина

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14.02.2024