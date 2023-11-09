В Москве состоялась премьера фильма «Легенда о самбо»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

8 ноября в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера спортивной драмы ЛЕГЕНДА О САМБО.

Картину представила съемочная группа: режиссер и продюсер Андрей Богатырев, продюсеры Татьяна Воронецкая и Константин Елкин, актеры Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Антон Вохмин, Ольга Сташкевич. Также свое приветственное слово зрителям сказали заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Гостями премьеры стали Филипп Киркоров, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская, Александр Олешко, Лариса Удовиченко, Сергей Шакуров, Александр Анатольевич, Андрей Гайдулян, Евгения Ахременко, Виктория Богатырева, Яна Крайнова, Александр Самойленко, Катя Лель, Тимур Хайдаров, Юлия Беретта, Тереза Диуро, Никита Дювбанов, Сергей Комаров, Анастасия Кувшинова, Анастасия Попова, Ефим Петрунин, Александр Ф. Скляр, Армен Григорян и другие.



ЛЕГЕНДА О САМБО выйдет на российские экраны 16 ноября. Прокатчик – Russian World Vision.

Фото: пресс-служба Russian World Vision

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09.11.2023