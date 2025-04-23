В Москве в рамках ММКФ состоялась премьера фильма «Легенды наших предков»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

19 апреля в кинотеатре «Художественный» в рамках ММКФ состоялась премьера фэнтези ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ. Фильм участвует в конкурсной программе фестиваля «Русские премьеры».

Картину гостям смотра представила съемочная группа – режиссер Иван Соснин, продюсеры Екатерина Кононенко, Яна Шмайлова, актеры Александр Яценко, Александра Бабаскина, Марьяна Спивак, Наталья Павленкова и другие.

Фильм производства ID Production и Red Pepper Film при поддержке Министерства Культуры РФ выйдет на киноэкраны 1 мая.

Фото: пресс-служба проекта

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23.04.2025