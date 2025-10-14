В Москве состоялась премьера фильма «Лермонтов»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

13 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма ЛЕРМОНТОВ.

Картину со сцены представили режиссер Бакур Бакурадзе, продюсер Сергей Сельянов, оператор-постановщик Павел Фоминцев, актеры Илья Озолин, Евгений Романцов, Софья Гершевич, Вера Енгалычева, Андрей Максимов, Богдан Голощук, а также другие члены съемочной группы.

Гостями премьеры стали Константин Эрнст, Владимир Толстой, Ирина Розанова, Никита Ефремов, Михаил Тройник, Евгений Сангаджиев, Алексей Мизгирев, Алена Михайлова, Антон Малышев, Александра Ревенко, Владимир Мишуков, Стася Толстая, Кузьма и Даша Котрелевы, Сергей Малкин, Олег Савостюк, Юлия Хлынина, Алина Насибуллина, Клавдия Коршунова, Роман Евдокимов, Александра Киселева, Василий Михайлов, Никита Санаев, Федор Гамалея и другие.

ЛЕРМОНТОВ выйдет в прокат уже с 16 октября.

Фото: Анна Темерина

