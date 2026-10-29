В Москве состоялась премьера триллера «Лес»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

Роли в фильме режиссера Гамлета Дульяна, снятого по одноименному роману-бестселлеру, исполнили Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый, Роза Хайруллина, Екатерина Васильева, Никита Родионов, Василиса Червова, Анжела Белянская, Алексей Аникин и др.

Гостями премьеры стали Марат Башаров с женой Анастасией Борисовой, Роман Каграманов, Дмитрий Шепелев, Катя Червова, Сергей Друзьяк, Ольга Никольская, Алена Чехова, Марк Горобец, Никита Шалюков, Антон Аренс, Павел Полуйчик, Евгения Синицкая, Георгий Рюмин, Теймур Джафаров, Дмитрий Бергер, Анастасия Ермолаева, Рафаэль Минасбекян, Илья Гуров и др.

Проект получил приз зрительских симпатий «Выборгский счет» на фестивале российского кино «Окно в Европу». Триллер также отмечен призом VI Международного фестиваля «НСТ ХОРРОР ФЕСТ» в номинации «Лучший фильм – выбор зрителей».

«Капелла Фильм» выпускает картину в российский прокат 12 ноября.

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29.10.2026