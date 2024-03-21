В Москве состоялась премьера романтической сказки «Летучий корабль»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

19 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера романтической сказки ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ.

Картину зрителям представила съемочная группа фильма – режиссер Илья Учитель, генеральный продюсер Алексей Учитель, актеры Александр Метёлкин, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Анна и Жанна Базаевы, продюсеры Юлиана Слащева, Эльвира Дмитриевская, Антон Сиренко, Тимур Вайнштейн, Анастасия Акопян, оператор-постановщик Морад Абдель-Фаттах, автор сценария Константин Челидзе и художник по костюмам Надежда Васильева.

Гостями премьеры стали Юлия Пересильд, Анна Пересильд, Сергей Жуков, Александр Олешко, Александр Цыпкин, Павел Ворожцов, Евгений Маргулис, Аркадий Укупник, Тимур Родригез, Катя Кабак, Александр Стриженов, Филипп Киркоров, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Евгений Цыганов, Ирина Апексимова, Дарья Мороз и многие другие.

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ уже в кино.

Фото: Алексей Молчановский, Ксения Угольникова

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21.03.2024