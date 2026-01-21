В Москве состоялась премьера фильма «Левша»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

20 января в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера приключенческого экшена ЛЕВША.

Картину со сцены представляли исполнители главных ролей Юрий Колокольников, Федор Федотов, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, режиссер Владимир Беседин, а также продюсеры проекта Илья Куликов, Андрей Семенов, Руслан Соколов и Владимир Пермяков.

Гостями премьеры стали Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, IOWA, Алексей Герман-младший, Маш Милаш, Марк Богатырев, Сергей Епишев, Елена Николаева, Сергей Горошко, Иван Трушин, Илья Носков, Иван Добронравов, Марьяна Спивак, Карен Арутюнов, Антон Мегердичев, Ольга Сутулова, Янина Студилина, Мария Лисовая, Тина Стойилкович, Михаил Тройник, Юрий Быков и другие.

ЛЕВША выйдет в прокат с 22 января.

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

21.01.2026