В Москве прошла премьера киноарт-проекта «Личная коллекция»

Фоторепортаж из Пушкинского музея

В онлайн-кинотеатре Premier дебютировал киноарт-проект «Личная коллекция» – сделанный совместно с Пушкинским музеем цикл короткометражных фильмов, в которых современное кино и классическое искусство вступают в откровенный диалог.

История первой любви, поиска себя, потери и надежды, преодоления страха и силы поддержки – эмоции, понятные каждому, оживают в залах Пушкинского музея и показывают, что классическое искусство вечно. В проекте приняли участие Марина Александрова, Иван Макаревич, Влад Коноплев, Маша Мацель и Александра Киселева.

Светская премьера цикла состоялась 14 апреля в Итальянском дворике Пушкинского музея. Его представили директор ГМИИ им А.С. Пушкина Ольга Галактионова, генеральный директор онлайн-кинотеатра Premier Виктория Михно и режиссер Сергей Ильин.

Фото: пресс-служба Premier

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15.04.2025