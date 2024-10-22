В Москве прошла премьера сериала «Лихие»

Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

21 октября в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие».

Сериал представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером компании «Среда» Иваном Самохваловым, генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko Гавриилом Гордеевым, режиссёром Юрием Быковым, автором сценария Олегом Маловичко и актерами Артемом Быстровым, Егором Кенжаметовым, Еленой Николаевой, Анной Завтур, Полиной Максимовой, Аскаром и Ансаром Ильясовыми, Савелием Кудряшовым, Полиной Денисовой, Дмитрием Куличковым, Артуром Ивановым, Александром Голубевым, Василием Копейкиным, Иваном Добронравовым, Гелой Месхи и другими.

Гостями премьерного показа стали Ксения Бородина, Дарья Мельникова, Слава Копейкин, Денис Шведов, Алена Апина, Евгений Маргулис, Владимир Гарцунов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Ярослав Могильников, Наталья Земцова, Анна Котова, Юлия Волкова, Екатерина Ковальчук, Сергей Чихачев, Илья Дель, Григорий Верник, Ольга Виниченко, Мария Андреева, Светлана Степанковская, Виталий Коваленко, Васса Бокова, Варвара Феофанова и другие.

Криминальная драма «Лихие» дебютирует в онлайн-кинотеатрах Okko и Start уже 24 октября.

Фото: Геннадий Авраменко, Ксения Угольникова

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22.10.2024