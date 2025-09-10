В Москве состоялась премьера второй главы саги Юрия Быкова «Лихие»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

9 сентября в московском кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ сериала «Лихие. Глава вторая» от Продюсерской компании «Среда».

Специальный эпизод сериала, который позиционируется создателями проекта как фильм внутри сериала, представила вся творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, генеральным продюсером компании «Среда» Иваном Самохваловым, режиссёром-постановщиком Юрием Быковым, автором сценария и продюсером Олегом Маловичко , композитором Райаном Оттером и актерами Артемом Быстровым, Егором Кенжаметовым, Еленой Николаевой, Полиной Максимовой, Вадимом Филипченковым, Савелием Кудряшовым, Александром Обласовым, Мариной Васильевой, Александром Голубевым, Анной Котовой, Иваном Добронравовым, Александрой Тулиновой, Гелой Месхи, Марией Кунах и другими.

Гостями премьерного показа стали Паулина Андреева, Вячеслав Муругов, Дмитрий Чеботарев, Вильма Кутавичюте, Даниил Воробьев, Петр Буслов, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Кузьма и Дарья Котрелевы, Александр Мизев, Наталия Земцова, Дмитрий Сумин и Мария Бартенева, Олег Гаас, Галина Стрижевская, Виталий Коваленко, Елена Ханга и другие.

Зрители онлайн-кинотеатров Okko и Start увидят первую серию продолжения уже завтра, 11 сентября.

Фото: пресс-служба Okko

10.09.2025