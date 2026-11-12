В Москве прошла премьера фильма «Лиля»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

11 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера биографической драмы ЛИЛЯ о главной женщине в жизни Владимира Маяковского – Лиле Брик.

Со сцены фильм представили генеральный директор Первого канала и продюсер Константин Эрнст, продюсер Денис Евстигнеев, актеры Мария Смольникова, Андрей Максимов, Евгений Стычкин, Ангелина Стречина, Илья Смирнов, Анна Завтур и другие участники съемочной группы.

Премьеру посетили Ольга Любимова, Алексей Фурсин, Федор Бондарчук, Игорь Матвиенко, Вениамин Смехов, Елена Малышева, Яна Чурикова, Софья Эрнст, Сергей Гинзбург, Юлия Снигирь, Юлия Паршута, Алексей Герман-младший, Леонид Каневский, Александр Жигалкин, Павел Лунгин, Джаник Файзиев, Александра Ребенок и другие гости.

ЛИЛЯ уже в прокате. Дистрибьютор – «Атмосфера Кино».

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

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12.11.2026