В Москве прошел премьерный показ сериала «Любопытная Варвара»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

1 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера детского детектива онлайн-кинотеатра Wink «Любопытная Варвара», победившего на фестивале «Пилот» в этом году.

Сериал со сцены представили актеры Полина Айнутдинова, Людмила Артемьева, Вероника Журавлева, Сергей Федоров и Анастасия Тодореску, продюсеры Дмитрий Табарчук, Полина Иванова, шоуранер Карен Оганесян, режиссер Юрий Коробейников, исполнительный директор Института развития интернета Елена Лапина и продюсер Wink Originals Кирилл Ашумов.

Гостями премьеры также стали Дмитрий Чеботарев, Владимир Селиванов, Мария Лисовая, Алексей Нужный, Антон Маслов и другие.

Фото: пресс-служба Wink

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02.09.2024