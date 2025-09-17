В Москве состоялась премьера триллера «Долгая прогулка»

16 сентября в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» состоялась российская премьера триллера ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА – экранизации первого романа Стивена Кинга.

Гостями мероприятия стали Дмитрий Дибров, Алексей Герман-младший, Алексей Мизгирев, Константин Буслов, Марк Эйдельштейн, Дмитрий Чеботарев, Александр Цой, Владимир Котт, Карен Оганесян, Арам Вардеванян, Ангелина Пахомова, Дарья Савельева, Святослав Подгаевский, Денис Косяков, Федор Гамалея, Владимир Гарцунов, Анна Ещенко, Карина Александрова, Ольга Парфенюк и другие.

Фильм Фрэнсиса Лоуренса выйдет в прокат с 18 сентября.

Фото: Геннадий Авраменко, Андрей Калмыков