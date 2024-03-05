В Москве прошла премьера романтической комедии «Любовь со второго взгляда»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
4 марта в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера романтической комедии ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА.
Картину зрителям представили режиссер фильма Олжас Нурбай, актеры Регина Тодоренко, Ксения Теплова, Анара Батырхан, Шарип Серик, и продюсеры Василий Куценко, Куат Садыков, Ирина Сосновая.
Гостями премьеры стали Валерия и Иосиф Пригожин, Виктория Дайнеко, Наталья Подольская, Алина Астровская, Антон Лаврентьев, Вячеслав Макаров, Артем Быстров и другие.
ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА выйдет в прокат 7 марта.
Фото: Максим Кашин, Иван Пономаренко
05.03.2024