В Москве прошла премьера романтической комедии «Лю­бовь со вто­ро­го взгля­да»

Фоторепортаж из кинотеатра «Си­не­ма Парк Мос­филь­м»

4 марта в ки­но­те­ат­ре «Си­не­ма Парк Мос­филь­м» со­сто­я­лась пре­мье­ра ро­ман­ти­че­ской коме­дии ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА.

Кар­тину зри­те­лям пред­ста­ви­ли ре­жис­сер филь­ма Ол­жас Нур­бай, актеры Ре­гина Тодорен­ко, Ксе­ния Теп­ло­ва, Ана­ра Ба­тыр­хан, Ша­рип Се­рик, и про­дю­се­ры Василий Куценко, Куат Са­ды­ков, Ирина Сос­но­вая.

Гостями премьеры стали Ва­ле­рия и Иосиф При­го­жин, Вик­то­рия Дай­неко, На­талья По­доль­ская, Алина Аст­ров­ская, Ан­тон Лав­рен­тьев, Вячеслав Ма­ка­ров, Ар­тем Быст­ров и другие.

ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА выйдет в прокат 7 марта.

Фото: Максим Кашин, Иван Пономаренко

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05.03.2024