В Москве прошла премьера комедии «Любовь зла»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

5 сентября в кинотеатре «Москва» состоялась премьера комедии ЛЮБОВЬ ЗЛА. Проект создан Кинокомпанией братьев Андреасян при поддержке онлайн-кинотеатра «Иви».

Фильм представили актеры Никита Кологривый, Катерина Ковальчук, Владимир Сычев и Дмитрий Власкин, режиссеры Гайк Асатрян и Денис Гуляр, а также продюсеры Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян.

В числе звездных гостей оказались Гарик Харламов, Ирина Безрукова, Лиза Моряк, Аня Покров, Иван Кокорин, Екатерина Кобба, Валерия Шкирандо, Екатерина Седик, Алексей Онежен, Антон Риваль и другие.

В кинотеатральный прокат ЛЮБОВЬ ЗЛА выйдет 12 сентября.

Фото: пресс-служба «Атмосфера Кино»

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06.09.2024