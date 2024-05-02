В Москве прошла премьера картины «Любви не бывает?»
Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»
30 апреля в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера романтической комедии ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ?.
Несмотря на то, что большая часть съемочной группы фильма из Санкт-Петербурга, на небольшую сцену кинотеатра вышло больше двадцати человек – режиссер Дмитрий Фикс, актеры Аня Чиповская, Владимир Яглыч, Алексей Золотовицкий, Екатерина Шкуро, Кирилл Фролов, Никита Шамов, оператор Андрей Макаров и другие.
Гостями московской премьеры стали Жанна Эппле, Алика Смехова, Кузьма Сапрыкин, IVAN, Афина Лукиди, Софья Донианц и многие другие.
Фото: Геннадий Авраменко
02.05.2024