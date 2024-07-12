В Москве прошла премьера биографической драмы «Мадам Клико»

11 июля в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера фильма МАДАМ КЛИКО с Хейли Беннетт.

Гостями мероприятия стали Нюша, Михаил Тройник, Дарья Повереннова, Сергей Шакуров, Ольга Сутулова, Лянка Грыу, Марика Кравцова, Ирина Безрукова, Влад Ценев, Стася Толстая, Денис Шведов, Александра Розовская, Анна Котова, Екатерина Беккер, Елизавета Климова, Юлия Мишкинене и многие другие.

Лента выйдет в прокат 18 июля.

Фото: Алексей Молчановский, Ксения Угольникова