В Москве прошла премьера семейной комедии «Манюня: День рождения Ба»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

9 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера семейной комедии МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА.

Фильм пред­ста­вили актеры Екатерина Темнова, Карина Кагра, Карина Мнацаканян, Нонна Гришаева, а также продюсеры Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян и Георгий Шабанов.

Гостями показа стали Анна Хилькевич, Ольга Кабо, Ольга Тумайкина, Лиза Моряк, Анна Чурина, Полина Айнутдинова, Алексей Гаврилов, Софья Карпунина и другие.

В широкий прокат кино выйдет 13 февраля.

Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»

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10.02.2025