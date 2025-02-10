В Москве прошла премьера семейной комедии «Манюня: День рождения Ба»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
9 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера семейной комедии МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА.
Фильм представили актеры Екатерина Темнова, Карина Кагра, Карина Мнацаканян, Нонна Гришаева, а также продюсеры Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян и Георгий Шабанов.
Гостями показа стали Анна Хилькевич, Ольга Кабо, Ольга Тумайкина, Лиза Моряк, Анна Чурина, Полина Айнутдинова, Алексей Гаврилов, Софья Карпунина и другие.
В широкий прокат кино выйдет 13 февраля.
Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»
10.02.2025