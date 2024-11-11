В Москве прошла премьера семейной комедии «Манюня: Приключения в деревне»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
9 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера семейной комедии МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ.
Фильм представили актеры Екатерина Темнова, Карина Кагра (Каграманян), Карина Мнацаканян, Ольга Волкова, Евдокия Германова, Анастасия Крылова, Олег Комаров, Климентий Кривоносенко, Андрей Андреев, режиссер Денис Гуляр, а также продюсеры Гевонд и Сарик Андреасян, Георгий Шабанов.
Гостями мероприятия стали Марк-Малик Мурашкин, Екатерина Кобба, Мария Ремер, Женя Малахова, Лиза Моряк, Анна Легчилова и другие.
В широкий прокат кино выйдет 14 ноября.
Фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»
11.11.2024