В Москве прошла премьера драмеди «Марти Великолепный»
Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»
14 января в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ с Тимоти Шаламе в главной роли.
Среди первых зрителей оказались Мила Ершова, Святослав Рогожан, Алена Михайлова, Алексей Онежен, Полина Гухман, Григорий Верник, Мария Мацель, Илларион Маров, Карина Александрова, Иван Макаревич, Ксения Суркова и другие.
Лента в широком прокате с сегодняшнего дня.
Фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
15.01.2026