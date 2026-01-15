В Москве прошла премьера драмеди «Марти Великолепный»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

14 января в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ с Тимоти Шаламе в главной роли.

Среди первых зрителей оказались Мила Ершова, Святослав Рогожан, Алена Михайлова, Алексей Онежен, Полина Гухман, Григорий Верник, Мария Мацель, Илларион Маров, Карина Александрова, Иван Макаревич, Ксения Суркова и другие.

Лента в широком прокате с сегодняшнего дня.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

