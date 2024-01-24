В Москве состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

23 января в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Михаила Локшина МАСТЕР И МАРГАРИТА по мотивам легендарного романа Михаила Булгакова.

Картину гостям представили продюсеры Рубен Дишдишян, Игорь Толстунов и Наталия Клибанова, а также актеры фильма – Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юра Борисов, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов, Софья Синицына и другие.

Мероприятие посетили Елизавета Боярская, Константин Хабенский, Алена Водонаева, Виктор Добронравов, Александр Цыпкин, Сергей Минаев, Слава Копейкин, Лиза Моряк, Екатерина Вилкова, Владимир Мединский, Елена Николаева, Софья Синицина, Анна Исаева, Алла Сигалова, Вадим Верник, Полина Киценко, Анар, Владислав Ценев, Софья Лебедева и многие другие.

Лента выйдет на экраны уже завтра, 25 января.

Фото: пресс-служба компании «Марс Медиа»

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24.01.2024