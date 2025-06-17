В Москве прошла премьера фильма «Материалистка»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

16 июня в кинотеатре «Художественный» состоялась российская премьера романтической комедии МАТЕРИАЛИСТКА с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом.

Гостями премьеры стали Елизавета Арзамасова, Илья Авербух, Михаил Тройник, Кристина Асмус, Мариэтта Цигаль-Полищук, Тимур Родригез, Катя Кабак, Ирина Хакамада, Анастасия Талызина, Сергей Новосад, Алена Михайлова, Роман Васильев, Денис Прытков, Антон Рогачев, Олег Гаас, Сергей Епишев, Анар, Мария Андреева, Алина Насибуллина, Владимир Канухин, Стася Толстая, Софья Лебедева и многие другие.

Новый фильм от режиссера ПРОШЛЫХ ЖИЗНЕЙ Селин Сон выйдет в российский прокат 19 июня.

Фото: Максим Мирный

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17.06.2025