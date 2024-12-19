В Москве прошла премьера фильма «Мегалополис»

17 декабря в кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы МЕГАЛОПОЛИС.

Гостями мероприятия стали Клим Шипенко, Татьяна Геворкян, Александр Горчилин, Юрий Быков, Ирина Хакамада, Екатерина Кабак, Павел Артемьев, Михаил Лабковский, Маша Гончарук, Ирина Рахманова, Денис Косяков, Александра Черкасова и многие другие.

Лента выйдет в российский прокат 9 января.

Фото: пресс-служба компании «Экспонента фильм»