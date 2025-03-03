В Москве состоялась премьера драмы «Мелочи жизни»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

2 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялась премьера драмы МЕЛОЧИ ЖИЗНИ с Киллианом Мерфи.

Гостями мероприятия стали Ксения Алферова, Анар, Александра Ревенко, Лариса Вербицкая, Марина Ворожищева, Ирина Безрукова, Максим Маринин, Надя Ручка, Лянка Грыу, Алиса Кретова, Александра Киселева, Влад Лисовец, Мария Шурочкина и другие.

Фильм выйдет в российский прокат с 13 марта.

Фото: Алексей Молчановский

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03.03.2025