В пространстве «Яндекс-01» состоялась премьера третьего сезона триллера «Метод»

Фоторепортаж из Галереи Чкалов

18 ноября в пространстве «Яндекс-01» – будущем хабе технологий и культуры, расположенном в Галерее Чкалов – состоялась концептуальная премьера третьего сезона детективного триллера «Метод».

Перед показом проект зрителям представили создатели ленты и исполнители главных ролей: режиссер Юрий Быков, продюсер Владимир Маслов, ведущий продюсер Плюс Студии Дарья Капля, а также актеры Константин Хабенский, Никита Кологривый, Анна Савранская, Снежана Самохина, Анна Банщикова, Егор Кенжаметов, Денис Бургазлиев и Дарья Коныжева.

Гостями премьеры стали Паулина Андреева, Даниил Воробьев, Павел Табаков, Пелагея Невзорова, Михаил Тройник, Сергей Романович, Алина Насибулина, Чингиз Гараев, Давид Кочаров, Никита Тарасов, Илларион Маров, Карен Оганесян, Александра Ремизова, Хетаг Хинчагов и другие.

Первые четыре эпизода нового сезона «Метода» появятся на «Кинопоиске» 20 ноября. Вторая половина серий дебютирует 18 декабря.

Фото: Максим Кашин, Анна Темерина, Ник Дунаевский

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

19.11.2025