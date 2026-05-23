В Москве состоялась премьера музыкального байопика «Майкл»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

22 мая в Москве в киноцентре «Октябрь» прошла премьера фильма МАЙКЛ – музыкального байопика о главной фигуре мировой поп-сцены Майкле Джексоне.

Гостями премьеры стали: Филипп Киркоров, Александр Петров, Прохор Шаляпин, Лиза Моряк и Сарик Андреасян, Марго, Сергей Зверев, Анастасия Стоцкая, Тимур Родригез и Катя Кабак, Полина Доброва и Роман Товстик, Юлианна Караулова, Ирина Хакамада, Алена Водонаева, Денис Клявер, Алеко, Александр Митрошенков, ведущие популярных шоу «Европы Плюс» Вэл и Вики из «Бригады У» и голос «Крутого Подъема» Миша Зайцев, Аврора, Мария Зайцева, Сергей и Александр Филины с Марией Прорвич, Таша Белая, Олег Гаас, Михаил Башкатов, Дарья Повереннова, Сергей Сироткин и Максим Макарычев (группа «Сироткин»), группа «Фабрика», Наталья Рудова, Катерина Кейру, Влад Соколовский, Маша Цигаль, Александр Энберт, Вячеслав Макаров, Тони Толмацкий, Алина Насибуллина, Юлиана Бухольц, группа «Корни», Дмитрий Борисов, Анар, Егор Шип, Слава Мэрлоу, Влада Лукина и Алексей Лукин, Диана Милютина, Веневьева Новицкая, Птаха с супругой, Наташа Борисова, Диана Енакаева, Анна Калашникова, группа «Город 312», Олег Терновой, Валерия Шкирандо и другие.

В широкий прокат фильм о короле поп-музыки выходит уже 28 мая. Фильм выпустит компания «Вольга».

Фото: Ксения Угольникова, Максим Мирный, Ира Полярная

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

23.05.2026