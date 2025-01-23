В Москве прошла премьера байопика «Моди: Три дня на крыльях безумия»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

22 января, в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма Джонни Деппа МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ о художнике и скульпторе Амедео Модильяни.

Картину на премьере представили сопродюсер фильма с российской стороны и глава кинокомпании RWV Film Константин Ёлкин и директор по кинопрокату RWV Film Дарья Рязанцева.

Гостями мероприятия стали Дмитрий и Полина Дибровы, Глафира Тарханова, Дмитрий Журавлев, Ольга Ломоносова, Иван Макаревич, Марина Ворожищева, Елена Панова, Тереза Диуро, Даниил Киселев, Владимир Канухин, Данил Стеклов, Диана Анкудинова, Евгения Ахременко, Александра Киселева, Диана Милютина, Григорий Калинин, Виктория Клинкова и многие другие.

МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ выйдет в прокат с 30 января.

Фото: пресс-служба RWV Film

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23.01.2025