В Москве прошла премьера фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

20 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера семейного приключенческого фильма МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ.

Гостями мероприятия стали актеры фильма Елисей Чучилин, Юля Александрова, Ольга Смирнова, Софья Коваленко, Валентина Мазунина, Велимир Русаков, режиссер Анна Курбатова, продюсеры Григорий Подземельный, Михаил Курбатов, Александр Ильин, а также многие другие.

Помимо этого, на сцену для презентации проекта вместе со всей съемочной группой поднялся исполнитель главной роли – лис Дракоша.

В широкий прокат фильм выйдет 23 июля.

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

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22.07.2026