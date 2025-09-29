В Москве состоялась премьера фильма «Мой друг, кот и Пушкин»

Фоторепортаж из кинотеатра «Москино Космос»

28 сентября в кинотеатре «Москино Космос» премьера семейного фильма МОЙ ДРУГ, КОТ И ПУШКИН.

Поприветствовать юных зрителей и их родителей на сцену поднялись режиссер Алена Михайлова, оператор Анастасия Морозова, продюсеры Анастасия Бирюкова и Максим Коропцов, композитор Алексей Мостиев, а также актеры Алиса Конашенкова, Анна Изотова, Анна Моисеева, Никита Конкин, Сергей Чикин, Саша Бикеева и Вера Бирюкова.

Гостями вечера стали Александр Велединский, Софья Синицына, Алена Званцова, Аскар Нигамедзянов и другие.

В широкий прокат фильм выходит уже 2 октября.

Фото: Геннадий Авраменко

29.09.2025