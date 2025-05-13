В Москве состоялась премьера сериала «Чужие деньги»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

12 мая в московском кинотеатре «Художественный» Иви и START провели светскую премьеру криминальной драмы «Чужие деньги».

Представить сериал гостям собрался весь каст проекта: Максим Матвеев, Стася Милославская, Гоша Куценко, Филипп Янковский, Линда Лапиньш, Александр Мизёв, Алла Сигалова, Денис Прытков, Никита Дювбанов, Кирилл Нагиев, Владислав Ценев, Елена Балабанова, Дарья Калмыкова, Оксана Стрельцова, Александра Розанова и другие.

Со сцены криминальную драму представили Иван Гринин, заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви, Ирина Сосновая, генеральный продюсер проектов онлайн-кинотеатра START, генеральный продюсер Team Films Теймур Джафаров, креативный продюсер Инна Оркина-Сексте, режиссер Игорь Твердохлебов, а также актеры — Максим Матвеев и Гоша Куценко.

Оценить первые два эпизода проекта пришли Ольга Сутулова, Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, Стас Круглицкий, Полина Ауг, Анна Богомолова, Зоя Бербер, Анна Ещенко, Андрей Савочкин, Таша Белая, Татьяна Яхина, Андрей Савочкин, Мария Ремер, Олеся Грибок, Райан Оттер и многие другие.

Фотоф: Иви / START

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13.05.2025