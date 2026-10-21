В Москве состоялась премьера сказки «Морозко»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейной сказки МОРОЗКО.

Фильм представили продюсеры Тина Канделаки, Мария Гречишникова, Филипп Брусникин, режиссер Эдуард Бордуков, исполнители главных ролей Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Мария Канунникова, Виктория Серикова, Вадим Соснин, Артем Быстров, Светлана Колпакова, Михаил Тарабукин и съемочная группа картины.

Гостями премьеры стали: Константин Хабенский, Оскар Кучера, Аркадий Укупник, Женя Искандарова, Полина Диброва, Катя Червова, Катрин Асси, Мирон Проворов, Александр Мартынов, Антон Соломатин, Алла Земскова, Антон Жижин, Женя Малахова, Карен Арутюнов, Дарья Блохина и другие.

Фото: Геннадий Авраменко, Ксения Угольникова