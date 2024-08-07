В Москве прошла премьера семейного фильма «Мой дикий друг»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

6 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера картины МОЙ ДИКИЙ ДРУГ.

Фильм представили исполнители главных ролей Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Михаил Башкатов, режиссер Анна Курбатова, продюсеры Михаил Курбатов и Григорий Подземельный, а также генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев и генеральный директор кинопрокатной компании «Наше кино» Максим Рогальский.

Гостями премьеры стали Елена Бирюкова с дочерью, Виктория Дайнеко, Полина Айнутдинова, Тоня Бойко, Саша Морозова, Анна Пескова, Надежда Ручка с сыном, Владимир Левкин с семьей, Анна Бегунова и Дмитрий Власкин, Юля Проскурякова и многие другие.

МОЙ ДИКИЙ ДРУГ выйдет в кинотеатральный прокат 8 августа.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

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07.08.2024