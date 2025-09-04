В Москве состоялась премьера сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

3 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера музыкальной мелодрамы «Москва слезам не верит. Все только начинается».

Перед показом первой серии мелодрамы проекта на сцену вышла съемочная группа. С приветственными словами к залу обратились: генеральный директор Wink Антон Володькин, генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский, продюсеры «НМГ Студии» Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер кинокомпании «Водород» Михаил Врубель, а также режиссеры Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.

Представить проект также пришли актеры сериала: Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Мария Камова, Марина Александрова, Юлия Топольницкая, Валерия Астапова, Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Андрей Максимов, Дэниел Барнс, Анна Банщикова, Анна Невская, Александр Метелкин, Владислав Ценев, Полина Гухман, Рената Тимербаева, Александра Ревенко и другие.

В числе гостей премьеры – Аврора, Карина Александрова, Софья Аржаных, Елизавета Базыкина, Степан Белозеров, Елена Борщева, Сергей Бурунов, Арам Вардеванян, Григорий Верник, Борис Дергачев, Роман Евдокимов, Мила Ершова, Наталья Земцова, Андрей Золотарев, Владимир Канухин, Леон Кемстач, Александра Киселева, Катерина Ковальчук, Елена Николаева, Диана Пожарская, Ольга Парфенюк и многие другие.

Первая серия «Москва слезам не верит. Все только начинается» уже доступна в онлайн-кинотеатре Wink.

Фото: Максим Кашин

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

04.09.2025