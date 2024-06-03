В Москве прошла премьера сериала «На автомате»

Фоторепортаж из Парка Горького

2 июня на Плюс Даче в Парке Горького состоялся премьерный показ сериала «На автомате».

Гостям проект представили его создатели и актёры: шоураннеры Мариам Бохян и Юрий Воробьёв, ведущий продюсер Плюс Студии Дарья Капля, режиссёр Борис Акопов, а также актёры — Слава Копейкин, Денис Косиков, Николай Шрайбер, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер и Чингиз Гараев.

Показ посетили Рузиль Минекаев, Софья Лебедева, Марк Эйдельштейн, Яна Енжаева, Илья Виногорский, Софья Аржаных, Антон Рогачёв, Александра Киселева, Владимир Гарцунов, Сергей Новосад, Анастасия Талызина, Владимир Канухин, Ярослав Могильников, Диана Милютина, Соня Присс и другие.

Первые две серии «На автомате» дебютируют на Wink и Кинопоиске 5 июня.

Фото: Ксения Угольникова

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03.06.2024