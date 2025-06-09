В Москве прошла премьера семейной комедии «На деревню дедушке»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
8 июня в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера семейной комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ.
Первым столичным зрителям картину представила творческая группа проекта: актеры Юрий Стоянов, Татьяна Орлова, Александр Ильин-старший, Ярослав Головнёв, Мирон Лебедев, Алиса Руденко, продюсеры Георгий Малков, Ясмина Бен Аммар, Андрей Липов, автор сценария и креативный продюсер Александр Бережной.
Гостями премьеры стали Марк Малик Мурашкин, Александр Мартынов, Тимофей Зайцев, Виктория Богатырева, Анна Ещенко и другие.
НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ выйдет в прокат 12 июня.
Фото: Алексей Молчановский, Ксения Угольникова
09.06.2025