В Москве прошла премьера семейной комедии «На деревню дедушке»

8 июня в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера семейной комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ.

Первым столичным зрителям картину представила творческая группа проекта: актеры Юрий Стоянов, Татьяна Орлова, Александр Ильин-старший, Ярослав Головнёв, Мирон Лебедев, Алиса Руденко, продюсеры Георгий Малков, Ясмина Бен Аммар, Андрей Липов, автор сценария и креативный продюсер Александр Бережной.

Гостями премьеры стали Марк Малик Мурашкин, Александр Мартынов, Тимофей Зайцев, Виктория Богатырева, Анна Ещенко и другие.

НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ выйдет в прокат 12 июня.

Фото: Алексей Молчановский, Ксения Угольникова