В Москве прошла премьера драмы «На этой земле»
Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»
14 апреля в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера драмы НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, удостоенной двух наград на фестивале актуального российского кино «Маяк» в прошлом году.
Картину представили режиссер Рената Джало, продюсер Алексей Учитель и съемочная группа.
В числе гостей оказались Илья Учитель, Юрий Быков, Александр Селиверстов, Владислава Самохина, Владимир Мишуков и другие.
НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ выйдет в прокат с 24 апреля.
Фото: Елена Юнина
15.04.2025