В Москве прошла премьера драмы «На этой земле»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

14 апреля в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера драмы НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, удостоенной двух наград на фестивале актуального российского кино «Маяк» в прошлом году.

Картину представили режиссер Рената Джало, продюсер Алексей Учитель и съемочная группа.

В числе гостей оказались Илья Учитель, Юрий Быков, Александр Селиверстов, Владислава Самохина, Владимир Мишуков и другие.

НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ выйдет в прокат с 24 апреля.

Фото: Елена Юнина

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15.04.2025