В Москве состоялась премьера сериала «На льду»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

5 марта в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера новой остросюжетной драмы «На льду».

Первые серии проекта представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, генеральным продюсером компании Russian Code Артемом Логиновым, режиссером Максимом Кулагиным, сценаристом и креативным продюсером Еленой Шаталовой, оператором Алексеем Филипповым и актерами Ангелиной Пахомовой, Петром Федоровым, Марией Ахметзяновой, Романом Евдокимовым, Натальей Земцовой, Марьяной Спивак, Антоном Рогачевым, Юлией Топольницкой и другими.

Гостями премьерного показа стали Александр Эмберт с супругой, Лина Федорова, Анастасия Гребенкина, Мария Киселева, Андрей Золотарев, Дарья Грацевич, Алла Михеева, Сергей Чихачев, Тина Стойилкович, Анна Богомолова, Ирина Медведева, Диана Енакаева, Ксения Суркова, Полина Денисова и многие другие.

Фото: пресс-служба Okko

06.03.2026