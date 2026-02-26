В Москве состоялась премьера комедийного триллера «Наследник»
Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»
25 февраля в кинотеатре «Художественный» состоялась российская премьера комедийного триллера НАСЛЕДНИК с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли.
Гостями мероприятия стали Тимур Родригез, Катя Кабак, Ирена Понарошку, Иван Трушин, Александр Мизев, Александр Новиков, Мария Давитая, Татьяна Струженкова, Анна Ещенко, Марина Калецкая, Иван Яковенко и многие другие.
НАСЛЕДНИК выходит в прокат 5 марта.
Фото: Максим Мирный
26.02.2026