В Москве состоялась премьера фильма «Наступит лето»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

14 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась московская премьера романтического нуара НАСТУПИТ ЛЕТО.

Картину со сцены представили режиссер Кирилл Султанов, продюсер Екатерина Голубева-Польди, а также актеры Микита Воронов, Кирилл Кяро, Тина Стойилкович, Ксения Гусева, Арсений Каверзин и другие.

Гостями мероприятия стали Федор Федотов, Никита Санаев, Марк Богатырев, Алексей Попогребский, Ольга Ерофеева-Муравьева и другие.

НАСТУПИТ ЛЕТО выйдет в прокат 27 марта. До старта проката в Москве и других городах России пройдет серия специальных показов.

Фото: Ксения Угольникова

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15.03.2025