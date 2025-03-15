В Москве состоялась премьера фильма «Наступит лето»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
14 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась московская премьера романтического нуара НАСТУПИТ ЛЕТО.
Картину со сцены представили режиссер Кирилл Султанов, продюсер Екатерина Голубева-Польди, а также актеры Микита Воронов, Кирилл Кяро, Тина Стойилкович, Ксения Гусева, Арсений Каверзин и другие.
Гостями мероприятия стали Федор Федотов, Никита Санаев, Марк Богатырев, Алексей Попогребский, Ольга Ерофеева-Муравьева и другие.
НАСТУПИТ ЛЕТО выйдет в прокат 27 марта. До старта проката в Москве и других городах России пройдет серия специальных показов.
Фото: Ксения Угольникова
15.03.2025