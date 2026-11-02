В Москве прошла премьера криминального триллера «Навар»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

1 ноября в московском киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ состоялась премьера криминального триллера НАВАР.

Картину представили режиссер Артур Григорьев, продюсеры Тамара Богданова, Макар Кожухов, Антон Карпушкин, Артур Магасумов и Жан Просянов, исполнители главных ролей Илларион Маров, Анна Кротова, Батор Доржиев, музыканты Молодой Владимир, Юлия Беретта, а также рэпер ICEGERGERT, который появился в фильме в камео и записал оригинальный саундтрек.

Гостями премьеры стали Мария Мацель, Иван Злобин, Владислава Пакулева, Максим Павлов, Глеб Куст, Джереми Уолкер, Анастасия Громозда, Айсурат Шаманова и многие другие.

В широкий прокат НАВАР выйдет 5 ноября.

Фото: кинокомпания «ЛЕОНА»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

02.11.2026